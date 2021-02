Woonzorgcentrum uit Aalter mag terug meer bezoekers ontvangen: “Zo blij dat er eindelijk licht is aan het einde van de tunnel“

De regelgeving rond knuffelcontacten wordt versoepeld en dat is een opluchting volgens Nancy Sturtewagen: “Voornamelijk dat ze hun knuffelcontact mogen wisselen binnen de 14 dagen is belangrijk. Je zal maar vier of acht kinderen hebben waarbij je pas om de maand eens mag wisselen. Dat waren verscheurende keuzes, die nu niet meer moeten gemaakt worden.”

Ook voor het personeel is het heel wat stress die van hun schouders valt. “Bovendien was het ook voor hen sociaal heel moeilijk natuurlijk. Zij moesten alleen pauzeren. Nu gaan ze terug samen één groot team kunnen vormen, maar we blijven voorzichtig, en gaan alle noodzakelijke maatregelen natuurlijk blijven volgen. Ik ben nu al blij en dankbaar dat het licht aan het einde van de tunnel eindelijk in zicht is”, besluit de directrice van het woonzorgcentrum.