Zeldzame paddenstoel ontdekt in bossen van Lembeke: “Het is de eerste keer dat deze soort opduikt in Vlaanderen”

In het Meetjesland is een zeldzame paddenstoel opgedoken die normaal gezien enkel in warme landen voorkomt. Maar nu is deze soort ook te zien in Lembeke. De paddenstoel heeft nog geen Nederlandse naam, enkel een Latijnse: Xylaria Cinerea. “Een Nederlandse naam komt nog in de toekomst, maar suggesties zijn altijd welkom”, zegt Chris Bruggeman van de Paddenstoelenwerkgroep.