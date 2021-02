Zwaarbewapende overval verijdeld op goudhandelaar in Alsemberg

Dinsdagvoormiddag rond 11 uur reed een wagen van de firma Brink's de ondergrondse garage binnen van groothandelaar Gold Commodities Forex in Alsemberg, een firma in beleggingsgoud, zilver en edelmetalen. Op dat moment probeerde ook een auto met vijf gewapende en gemaskerde mannen de garage binnen te dringen. De vijf bleken andere plannen te hebben, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde: “Op camerabeelden werd gezien hoe vijf verdachten de parking via de toegangspoort wilden binnendringen. Maar al gauw bleken ze oorlogswapens te dragen en sommige zelfs een kalasjnikov.”

Gelukkig kon er snel alarm geslagen worden. Dat hadden de mannen wel door, gaat Blondeau verder. “De mannen namen vervolgens de vlucht waardoor het bij een poging is gebleven. Er is dus ook nooit contact geweest tussen de daders en de slachtoffers.” De vluchtwagen van de verdachte zou intussen al uitgebrand teruggevonden zijn in Waals-Brabant, voorzien van gestolen Franse nummerplaten. Het is de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde die het verder onderzoek voert.