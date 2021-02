150 kleuters kunnen niet naar hun klasje na brandstichting

Er is heel wat schade aan het schoolgebouw. Een gespecialiseerde firma is ook aan de slag gegaan om de boel op te kuisen. Een aantal gangen liep rook- en waterschade op, en ook in de turnzaal is er heel wat schade. Daardoor worden de turnlessen voorlopig op locatie gegeven. Ook 150 kleuters kunnen niet terecht in hun klasje. Een deel hen wordt opgevangen in het buurthuis, de anderen kunnen terecht in de gebouwen van het domein Drie Fonteinen.