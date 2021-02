27 feestvierders op Gentse Sint-Pietersplein krijgen boete van 250 euro

Gisteravond kregen politiediensten in Gent, voor de tweede avond op een rij, een oproep dat jongeren een feestje aan het houden waren op het Sint-Pietersplein. In coronatijden zijn samenscholingen van meer dan 4 mensen verboden. De avond daarvoor geraakten de feestvierders nog op tijd weg. “Eergisteren was het onmogelijk om er 2 à 3 mensen uit te nemen en te identificeren, aangezien iedereen in verschillende richtingen wegliep”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie.