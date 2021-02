7 vaccinatiecentra in West-Vlaanderen beginnen vandaag

De eerste mensen die een prikje krijgen in de centra, werken allemaal in de zorg. Want nog lang niet alle zorgpersoneel is al gevaccineerd. De komende weken worden alle mensen ingeënt uit de zorg die niet in ziekenhuizen of woonzorgcentra werken.

In het vaccinatiecentrum in Menen is Stefaan Fontaine de verantwoordelijke. "Wij hebben een 38-tal zorgberoepen, maar ze komen niet allemaal tegelijk. Er zijn zorgberoepen die echt in de frontlinie staan. Dat zijn de huisartsen, de tandartsen, de thuisverpleegkundigen en dan nog enkele specialisaties. Dat zijn mensen die door hun beroep de social distancing van 1,5 meter niet kunnen garanderen."