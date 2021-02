Aantal verkeersdoden daalt sterk door coronamaatregelen: "Laagste aantal dat we ooit noteerden"

Er stierven vorig jaar 484 slachtoffers bij een verkeersongeval, berekende verkeersinstituut Vias. In 2019 waren dat er nog 618. Dat is een daling met 22 procent. "Dit is het laagste aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat we ooit noteerden", stelt Stef Willems van Vias. Ook het aantal gewonden daalde sterk. "In totaal waren er 10.519 gewonden minder. In vergelijking met 2019 is dat een daling met 22,5 procent."