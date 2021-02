As wil inwoners meer dialect laten spreken: “Hi-j kalle ve gemodelik Plat!”

“Ve zien van As en ver proate altied dialec”, vertelt Axel Lemmens. “'t Is fijn in de umgank. Op school moesten we altijd Nederlands spreken, maar daarbuiten was alles in het dialect te doen.” Er is niet zo’n groot verschil in de dialecten in het oosten van de provincie. Iemand van Dilsen kan perfect praten met iemand uit As. “Iech, diech, miech, da’s allemaal uit het dialect van de Maaskant”, lacht Theo Op’t Eynde.