"Absoluut niet minderwaardig": viroloog Van Gucht legt uit waarom we niet ongerust moeten zijn over AstraZeneca-vaccin

"Dat is niet omdat het vaccin niet goed zou werken bij ouderen", zegt de viroloog. "Er is gewoon te weinig data over de 55-plussers. We wachten nog op de resultaten van een grote studie in de Verenigde Staten. Eens die bekend zijn, kan de Hoge Gezondheidsraad een ander advies geven. Bovendien heeft de Wereldgezondheidsorganisatie al gezegd dat je het vaccin wel kan toedienen aan mensen boven de 55."