Balthazar kondigt concert in Lotto Arena aan eind november, maar zal dat kunnen? Sector wacht (in stilte) op perspectief

Via sociale media kondigt Balthazar meteen een hele Europese tournee aan. Volgende week vrijdag komt hun vijfde plaat "Sand" uit, en daar wil de groep een reeks optredens aan koppelen in Europa. Balthazar heeft de traditie om rond elke nieuwe plaat uitgebreid te touren, ook in het buitenland.

Eind september zou Balthazar opnieuw op het podium willen staan in Nederland. Hun tournee eindigt (voorlopig) eind november in eigen land, meer bepaald in de Lotto Arena. Op volledige capaciteit is die zaal goed voor maximum 8.000 toeschouwers. "We zijn extreem hongerig om opnieuw op te treden en onze nieuwe nummers voor te stellen", schrijft de groep bij de bekendmaking op Facebook.