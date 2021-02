Barbecueweer in aantocht: verwachten de winkels grote drukte? En mag je barbecueën met vrienden?

Eerste lentekriebels in tuincentra

Zorgt het eerste mooie weer ervoor dat mensen hun tuin lenteklaar willen maken? Bij Intratuin vinden ze van wel. “Gisteren hebben we al dubbel zoveel barbecuemateriaal verkocht in vergelijking met vorig jaar. We merken dat de klant zo snel mogelijk hun barbecue wil”, verklaart Peter Van Hulle, woordvoerder van Intratuin.

Meer zelfs, ze vrezen daar voor een tekort aan barbecues en tuinstoelen. “Bepaalde merken hebben al aangegeven dat hun voorraad op is”, legt Van Hulle uit. Ook Iwan Gillis d’Hamers van tuincentra Oh’Green bevestigt dat er een probleem is. Leveringen uit Azië zouden door corona vertraging oplopen en het transport is ook veel duurder geworden. “We betalen nu ruim 9000 euro om een container uit China te laten komen. Dat is een pak duurder dan vroeger”, zegt Van Hulle.

Geen stormloop in supermarkten

Geen paniek, we zullen dit weekend niet verhongeren. “Als ambachtelijke slagers hebben we het voordeel dat we het vlees hebben en dat wij de producten zelf maken. Als het vandaag mooi weer is, kunnen we snel handelen”, zegt Ivan Claeys, voorzitter van de Landsbond van Beenhouwers, Spekslagers en traiteurs.

Bij supermarktketen Colruyt treffen ze geen speciale voorbereidingen. Ze hebben het hele jaar door houtskool in hun assortiment en ook in de vleesafdeling is er voldoende keuze volgens woordvoerster Hanne Poppe.

Bij Delhaize verwachten ze geen stormloop, maar ze hebben hun beenhouwers wel gewaarschuwd dat er meer vraag kan zijn. Volgens Roel Dekelver verwachten ze vooral veel vraag naar aperitiefdranken. “Wij zijn op de hoogte van mogelijk extra vraag naar rosé, bier, schuimwijn of champagne. Want een aperitief en barbecue is een ideale combinatie voor dit weekend.”

Vergeet de coronamaatregelen niet!

Volgens viroloog Steven Van Gucht mogen we niet vergeten dat we ons nog steeds aan de coronamaatregelen moeten houden. Anderhalve meter afstand houden blijft de basisregel. “Ik hou erg veel van barbecueën, maar het lijkt me toch geen goed idee om drie vrienden uit te nodigen in je tuin.”

Vooral tijdens het eten wordt het volgens Van Gucht moeilijk om de afstandsregels te respecteren. “Het wordt ook vroeg koud en dan ben je misschien geneigd om naar binnen te gaan en dat is geen goed idee.”

Wil je barbecueën, doe het dan in je gezinsbubbel of met je knuffelcontact.