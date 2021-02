Buurt schrikt op door brandbom in Deurne: "Nog niet duidelijk of er een link is met het drugsmilieu" 

Het was schrikken gisterenavond rond negen uur aan de Albert Bevernagelei in Deurne-Noord. Buren hoorden een luide knal en belden de politie. Die stelde bij aankomst meteen een perimeter in. Buiten wat roet tegen de gevel, bleef de schade beperkt. Niemand raakte gewond. Of er een link is met het drugsmilieu is, wordt onderzocht.



"Het parket heeft gisterenavond nog een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing. Het labo en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse gegaan. Het onderzoek wordt voortgezet, of er een link is met het drugsmilieu wordt onderzocht, voorlopig is niemand opgepakt", zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket.