Brits Hooggerechtshof hakt de knoop door: Uber-chauffeurs zijn werknemers, geen zelfstandigen

Chauffeurs van het taxiplatform Uber zijn werknemers, geen zelfstandigen. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof in Londen beslist. De uitspraak is een nederlaag voor Uber en brengt mogelijk het businessmodel van het bedrijf in gevaar. Als werknemers hebben Uber-chauffeurs recht op een minimumloon, vakantiegeld en rustpauzes. Ook in ons land is er onenigheid over het statuut van taxichauffeurs en maaltijdbezorgers.