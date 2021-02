Buitenschoolse activiteiten halen het einde van de krokusvakantie niet in Kortenberg door uitbraak in basisschool

"We hebben met de crisiscel beslist dat er een clusteronderzoek nodig is, dat wil zeggen dat we de hele school gaan screenen. Van leerlingen, leerkrachten, poets- tot administratief personeel", zegt burgemeester Alexandra Thienpont van Kortenberg (CD&V). "Zo kunnen we het aantal besmettingen in kaart brengen met als doel een zicht te krijgen op wanneer we de school zo snel mogelijk terug op een veilige manier kunnen openen."