Minipraalwagens en poppetjes in kostuum: carnaval Ninove livestreamt zondag "De greute miniatuurstoet"

"We zijn momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor de livestream, want de virtuele route vergt veel werk", vertelt Wyns. "We hebben bepaalde straten van Ninove nagemaakt, zoals de Koepoort, waarlangs de praalwagens zullen passeren. Op die manier willen we zondag een waardig alternatief bieden voor carnaval. Want geen carnaval vieren, was voor ons geen optie. Dus, ondanks corona, wordt carnaval toch een feest. Een virtueel feest", besluit Wyns.

De virtuele carnavalsstoet rijdt zondag uit om 14 uur. Je kan de livestream volgen op de website van carnavalsgroep Enkaavee.