Cel Vermiste Personen zoekt met sonarboot op Spuikom in Oostende naar vermiste man

Het is niet zeker of de man overleden zou zijn, maar de Cel Vermiste Personen houdt alle opties open. Mocht hij effectief in de Spuikom terechtgekomen zijn en overleden zijn, is de kans groot dat zijn lichaam nog op de bodem ligt. De koude temperaturen van afgelopen weken zouden ervoor zorgen dat het lichaam nog niet of amper in staat van ontbinding zou zijn, waardoor het ook niet komt bovendrijven. Daarom scande de sonarboot de bodem van de Spuikom, in de buurt van de oevers.

De zoekactie werd intussen gestaakt, zonder resultaat. De brandweer zocht eerder al met een bootje op de Spuikom en ook dinsdag werd een helikopter ingezet om over de Spuikom, de duinen en het Vicognebos te vliegen.