Chinese webwinkel AliExpress verbetert consumentenrechten onder druk van Europese consumentenorganisaties

AliExpress informeert consumenten nu correct over het recht om producten al dan niet terug te sturen, en over de wettelijke garantie. Daarnaast heeft het platform zich ertoe verbonden om aan te geven als de koper extra kosten, zoals douanerechten, moet betalen. De verkoper wordt voortaan ook duidelijk geïdentificeerd en er wordt aangegevan of de ranking van de verkoper verband houdt met het feit dat die betaald heeft om bovenaan de ranking te verschijnen. Ten slotte moet op de site worden vermeld tot wie de consument zich moet richten als er een klacht of geschil is, en dat op een plaats dat zich in het land van de consument bevindt en niet langer in Hongkong.



"Hoewel niet alles perfect is op de site van AliExpress, zijn wij verheugd vast te kunnen stellen dat de acties van de consumentenorganisaties tot zeer concrete resultaten hebben geleid en de bescherming van de kopers is verbeterd", klinkt het tevreden bij Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.