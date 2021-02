Derde minder kinderen met downsyndroom geboren sinds terugbetaling NIP-test voor zwangere vrouwen

"We hebben de NIP-test geëvalueerd na twee jaar volledige terugbetaling en we stellen vast dat 80% van alle zwangere vrouwen er gebruik van maakt en dat daardoor het aantal invasieve testen teruggedrongen is tot de helft", zegt professor Vermeersch. Uit het onderzoek blijkt dat de test zo goed als geen valsnegatieve resultaten oplevert en is dus veel nauwkeuriger is dan de oude methode.