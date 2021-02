Lente-dialectwoorden in Oost-Vlaanderen: "Perselle wordt het meest gebruikt voor peterselie"

Vaak lijken de woorden nog wel op het origineel, maar heel soms lijkt er totaal geen verband meer te zijn tussen het dialectwoord en het origineel. Zoals "lochting" en " tuin", maar niks is minder waar in dit geval. Detier: "Het woord 'lochting' heeft alles te maken met de tuin, want 'lochting' is een samenstelling van 'look' en 'tuin'. De tuin is nu de plaats waar we groenten telen maar vroeger was de tuin de omheining rond de plaats waar dat werd gedaan. Look is voor ons nu knoflook, maar vroeger was 'look' een verzamelnaam voor bijvoorbeeld prei en ajuinen. De 'looktuin' was dus de omheinde plek waar je groenten kweekt."