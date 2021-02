Duitse "Rambo van het Zwarte Woud" veroordeeld tot drie jaar cel

In Duitsland is Yves Rausch veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De man kreeg de bijnaam "Rambo van het Zwarte Woud", toen hij vorig jaar vier agenten met een pistool bedreigde in Oppenau, in het zuiden van Duitsland, hun wapens afnam en zich daarna dagenlang schuilhield in het bos. Na een klopjacht van vijf dagen met honderden agenten en helikopters kon hij ingerekend worden.