Eerste prikje in vaccinatiecentrum Brabanthal is een feit

Sylvie Loockx (44 jaar) woont in Wilsele en is zorgverlener bij Familiehulp. Zij mocht vandaag mee de spits afbijten. “Of ik bang was van het prikje? Neen, helemaal niet", lacht Sylvie. Ze is vooral heel blij dat ze vandaag haar eerste vaccin kreeg. “Het was een jaar met speciale omstandigheden waarin er op een bijzondere manier hulp verleend werd. Zowel voor onszelf als voor onze cliënten is het een opluchting dat we binnenkort in veiligere omstandigheden kunnen werken."