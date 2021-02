Eerste vaccinaties in Peer zijn een feit: "Euforisch en blij"

Marjon Veenstra uit Peer kreeg ook een prikje en komt ook helpen vaccineren in Peer: "Het vaccin is beroepsmatig toch belangrijk om te krijgen, want we komen in contact met mensen die een verminderd immuunsysteem hebben. Dat geeft me toch een veiliger gevoel. En ik denk dat het ook voor heel het land belangrijk is dat we ons allemaal laten vaccineren."