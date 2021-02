Elise Mertens uit Hamont-Achel wint dubbelspel op de Australian Open, buurtbewoners trots op hun Elise

In de straten van Hamont-Achel wordt de overwinning van Elise Mertens en Aryna Sabalenka op de Australian Open druk besproken. Het duo staat nu op nummer 1 van de wereld en daar zijn de inwoners duidelijk trots op. “Ze werkt zo hard, we zien haar vaak lopen”, zegt een buurtbewoonster. “Ze heeft het echt verdiend.”

In de finale was het duo te sterk voor het Tsjechische duo Krejcikova-Siniakova. Het is hun tweede grandslamtitel. In 2019 wonnen ze samen de US Open. De inwoners uit Hamont-Achel hebben het dan ook over “een tweede Kim Clijsters.” En iedereen is het er over eens dat Elise vooral een sympathieke meid is.