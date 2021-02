Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch verfilmen samen bestseller "De acht bergen"

"De acht bergen" speelt zich af in de Alpen en vertelt het verhaal van Pietro en Bruno, een stadsjongen en een bergjongen, die vrienden worden op hun 11e. Het is het begin van een intense maar hartverscheurende vriendschap die 30 jaar lang de enige constante is in hun leven. De roman, die in 2016 uitkwam, is een internationale bestseller die al in zo'n 30 talen vertaald werd. Om de film zo authentiek mogelijk te maken, zal er Italiaans in gesproken worden.