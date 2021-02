Zondag grote actie fitnessclubs: "10.000 kilometer lopen en fietsen, want fitnesscentra dichthouden kost mensenlevens" 

"Het idee was om een actie te doen met beweging, gecombineerd met de ernst van het gebrek aan bewegingen dat mensenlevens kost. En we willen in de kijker zetten dat we meer zijn dan een vrijetijdsbesteding", gaat De Raeymaecker verder. "En we doen alles coronaproof, dat wil zeggen dat we hier in Londerzeel zondag met maximum vier mensen tegelijkertijd op het domein mogen zijn. We hebben twee fietsen gezet die 12 uur onafgebroken bezet zullen zijn door leden en collega's die zullen fietsen. Er zijn ook clubs die loopbanden zullen plaatsen. Maar de bedoeling is om aan die 10.000 kilometer te geraken." Nog volgens De Raeymaecker hebben ondertussen 100 clubs zich aangesloten bij de actie.