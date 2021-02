Flanders Expo gaat als eerste Oost-Vlaamse vaccinatiecentrum van start: "De eerste vaccins zijn voor de gezondheidswerkers"

In Flanders Expo in Gent gaat deze middag het allereerste vaccinatiecentrum van Oost-Vlaanderen open. In evenementenhal 2 zullen zo’n 300 mensen vandaag hun eerste coronaspuitje krijgen. "Dat is nog een kleine groep. We hebben niet meer vaccins gekregen voor deze week. De eerste vaccins zijn voorzien voor eerstelijnsmedewerkers. Denk dan aan gezondheidswerkers zoals thuisverpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook tandartsen", zegt Michiel Van Lysebetten, coördinator van het centrum.