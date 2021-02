BELUISTER - Vlaming in Amerikaanse staat Texas over uitzonderlijk winterweer: "In huis van een gezin was het 5 graden"

"Momenteel hebben we elektriciteit, dus we zijn blij", getuigt Ann Willaert in "De ochtend" op Radio 1, die al twintig jaar in College Station, een plaats in Texas, woont. "De laatste dagen was dat niet altijd het geval. Sinds maandag valt de elektriciteit geregeld uit. Soms treft het honderdduizend mensen, soms 2 miljoen. De meeste huizen hier zijn niet goed geïsoleerd, dus je voelt meteen de temperatuur goed zakken in huis."