BEKIJK - Vriend van de Kennedy's, vijand van de frigobox: het opmerkelijke parcours van graaf Leopold Lippens

De verantwoordelijke burgemeester had soms wel een merkwaardige manier om die verantwoordelijkheid concreet te maken. Jarenlang werd hij achtervolgd door zijn uithaal naar de zogenoemde "frigoboxtoeristen" in een interview met het tijdschrift "Panorama", in 1990.

Even later nuanceerde hij die uitspraak: hij bleek het over eendagstoeristen te hebben die hun auto overal parkeren, waardoor de - meer begoede - verblijfstoeristen in Knokke-Heist geen parkeerplaats voor hun bolide vonden. "Wij verwelkomen hier iedereen, ook eendagstoeristen", aldus Lippens. Maar hij wilde wel dat die eendagstoeristen hun wagen parkeerden "waar wij dit willen".

