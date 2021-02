Harry en Meghan doen definitief afstand van koninklijke taken: proeven van vrijheid smaakt duidelijk naar meer

Oorspronkelijk wilden Harry en Meghan voor de helft hun eigen ding doen, en voor de andere helft koninklijke taken vervullen. Maar half in, half uit: dat kon niet. Jezelf met commerciële deals en sponsoring inlaten en tegelijkertijd het koningshuis vertegenwoordigen is een no no. De monarchie is niet zoiets als een wielerwedstrijd. Dus het was het een of het ander, maakten de hovelingen hun vorig jaar duidelijk. De Queen kon niet anders dan het daarmee eens zijn, liefhebbende oma of niet (ook al laat ze de deur op een kier staan, je weet maar nooit.)