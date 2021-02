Harry en Meghan zullen definitief niet meer voor het Britse koningshuis werken

In januari 2020 lieten de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle weten dat ze afstand wilden doen van hun koninklijke taken en dotatie. Op 9 maart vervulden ze hun laatste officiële engagement. Het koppel trok naar Canada en verhuisde later naar Santa Barbara in de Verenigde Staten. Het gevolg was dat Harry en Meghan niet langer gebruik mogen maken van hun koninklijke titels om de Britse koningin Elizabeth II te vertegenwoordigen. Maar ze behouden wel hun titels van Koninklijke Hoogheid en hertog en hertogin van Sussex.