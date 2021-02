Hasseltse campagne "lachgas niet om mee te lachen" van start

Het gebruik van lachgas is de afgelopen twee jaar fors toegenomen. Het aantal jongeren dat lachgas gebruikt is met bijna 60 procent gestegen. “Door de korte roes lijkt lachgas onschuldig, waardoor het populair is bij jongeren”, verklaart burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Maar de gezondheidsrisico’s zijn helaas niet min: geheugenstoornissen, kans op gehoorschade, brandwonden en verlamming van de spieren. Met deze campagne willen we jongeren informeren over al die gevaren.”