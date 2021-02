Hebben nummers op onderkant Jägermeister-flesjes écht een betekenis? "Skiërs denken van wel"

Jägermeister, dat bekende merk doet je onmiddellijk denken aan sneeuw en bergen. De ene vindt het maar een stroperig suikerdrankje, de ander vindt het een heerlijke opkikker na een dag skiën. Oorspronkelijk was het een soort kruidendrank die geneeskundige krachten zou hebben, maar nu hoort het vooral bij après-ski en kerstmarkten. De marketing van de sterkedrank die gebrouwen en gebotteld wordt in het Duitse Wolflenbüttel zit in elk geval goed. Zo houdt het merk graag een aantal mythes in leven. 6 van de 56 kruiden uit het recept blijven bijvoorbeeld geheim voor het grote publiek.

Het laagste nummer trakteert

Op en rond de skipistes in de Alpen is er dus ook dat drankspelletje. Zo'n flesje is de hoeveelheid van een 'shotje'. Als dat van jou leeg is, kijk je op de onderkant van het flesje. Daar staan cryptische nummers. Diegene met het laagste nummer betaalt de volgende ronde, zo gaat het verhaal.. Er is maar één regel: je mag vooraf niet spieken, want de flesjes wisselen, is valsspelen.

Hoe mooi de herinneringen aan dit drankspelletje ook mogen zijn, het blijkt niet de echte betekenis te zijn van die nummering. Jägermeister weet dat sommige skiërs dat spelletje spelen, maar het is het is niet door hen bedacht en het is geen officiële marketingcampagne van hen: “Het is een leuk en gezellig spel dat wintersporters ervan gemaakt hebben, maar wij raden toch aan om Jägermeister op een verantwoorde manier te drinken”, aldus Jägermeister.

Wat willen die symbolen dan echt zeggen?

Het spel mag dan wel een leuke toepassing zijn van de nummers, maar wat willen de symbolen op de onderkant van de flesjes dan écht zeggen? Dat is een mythe die de producent wél wil verklaren.

Op de kleine flesjes van 20 ml staan drie symbolen. De M is een maat voor de grootte van de verpakking. Aangezien deze kleine flesjes een vaste grootte hebben, worden zij gekenmerkt met ‘M’. Het nummer, dat dus gebruikt wordt in het spelletje, staat voor het nummer van de mal waarmee het flesje gemaakt is. De flesjes worden namelijk in verschillende gietvormen gegoten en zo kunnen ze gemakkelijk achterhalen met welke mal jouw flesje gemaakt werd. Het derde teken staat voor de fabrikant. Er zijn verschillende fabrikanten in Wolflenbüttel die de Jägermeister produceren. "Sto" staat bijvoorbeeld voor de fabrikant "Stölzle". Iedere fabrikant heeft zijn eigen symbool.

Op de onderkant rondom het flesje zien we nog een typisch gegraveerde rand. Op sommige Jägermeisterflessen staat ook nog de hoeveelheid Jägermeister in het flesje en de maximum vulcapaciteit van het flesje bij de symbolen gegraveerd.

Jagermeister geeft nog mee dat ze voor het ontwerp van het originele flesje een vorm zochten die niet kan breken als je het laat vallen op een houten keukenvloer. Als test lieten ze dan ook honderden flesjes van op verschillende hoogtes vallen tot alleen het flesje met de wereldberoemde robuuste vorm overbleef. Ook vandaag is de kwaliteit van het flesje voor Jägermeister zeer belangrijk, zo meent de producent. Ieder flesje zou 383 kwaliteitscontroles ondergaan voor het gevuld wordt en de fabriek mag verlaten.