Het lot van metiskinderen: “Mijn moeder heeft me afgezet bij de zusters, ik heb haar nooit meer teruggezien”

Het verhaal van de metiskinderen, kinderen van een blanke koloniale vader en een Afrikaanse moeder, is een zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis. Ze werden vaak verstoten door hun blanke vader en weggehaald bij hun zwarte moeder. Ze kwamen terecht in speciaal ingerichte weeshuizen en uiteindelijk in België. Pierrot Verdeyen uit Kortrijk is zo iemand. Hij kon voor het eerst z'n archieven raadplegen en eindelijk achterhalen waar hij vandaan komt. Bekijk zijn verhaal hierboven in de reportage van "Terzake".