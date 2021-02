Hometrainers massaal verhuurd bij ziekenfondsen, minder toestellen beschikbaar voor revalidatie

De Thuiszorgwinkels proberen de wachtlijst nu zo kort mogelijk te houden. "We vragen aan elke klant of ze die hometrainer nodig hebben voor medisch gebruik of niet", zegt Van Bellegem. "We bellen de mensen ook op die de hometrainer al een half jaar langer in bezit hebben om te vragen of ze die nog nodig hebben. We bieden ook een "mini-hometrainer" als alternatief aan."