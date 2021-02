IJskarren Joris IJs rijden uit ondanks verbod deur-aan-deurverkoop: "Wij kregen toestemming van gouverneur en gemeenten"

Dat we ook de afgelopen maanden al eens graag een ijsje eten, hebben ze in elk geval gemerkt bij IJsboerke in Tielen. "Onze omzet van consumentenverpakkingen, in de supermarkten en de winkels, is hoger dan anders", zegt woordvoerder Jef Segers. "Al is het niet voldoende om het verlies in horecazaken te compenseren."