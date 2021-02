Nog altijd jobverlies bij kmo’s door coronacrisis, vooral horeca en arbeiders betalen het gelag

Netto is het afgelopen jaar de volledige structurele tewerkstelling bij de kmo’s met 0,66 procent gedaald ten opzichte van 2019, toen er nog lang geen coronavuiltje aan de lucht was en er nog een jobaangroei van 2,7 procent was bij de kmo’s.

Toen corona begin vorig jaar kwam aangewaaid, was de eerste reactie bij de kmo’s: alle aanwervingen stopzetten. “Daarna hebben we gezien dat deze situatie zich in de rest van het jaar zich niet heeft hersteld. Het aantal aanwervingen is altijd onder de cijfers van 2019 gebleven”, concludeert Annelies Rottiers.

SDWorx ziet bij het begin van dit kalenderjaar nog altijd geen beterschap: “We zien dat in januari het aantal ontslagen hoger blijft dan het aantal aanwervingen, terwijl in 2020 deze negatieve trend in november en december even gestopt leek te zijn. En normaal vertoont januari altijd een stijgende trend.” De hoop op een herstel was dus ijdel.