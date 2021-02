Amerikaanse media: "Kim Kardashian vraagt scheiding van Kanye West aan"

Kim Kardashian en Kanye West zijn allebei bijzonder succesvol in de Amerikaanse showbizz. Kanye West is een van de meest invloedrijke hiphopartiesten van de voorbije twintig jaar. Hij verkocht miljoenen albums en heeft ook veel succes als modeontwerper.

Kim Kardashian werd een beroemdheid toen ze in 2007 veel succes kreeg in de realityserie "Keepng up with the Kardashians". Het 21e en laatste seizoen van die serie wordt volgend jaar uitgezonden. Daarnaast heeft ze een fortuin verdiend als uithangbord voor verschillende (luxe)merken en als onderneemster.

Kanye West en Kim Kardashian kregen hun eerste dochter North in 2013. Het jaar daarop trouwden ze. Er volgden nog drie kinderen: Saint, Chicago en Psalm.