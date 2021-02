Komende dagen flirt de winter met de prille lente: 18 graden en meer

Zaterdag wordt het droog met zon en hoge sluierwolken. Het is zeer zacht bij maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen en tot 16 graden in Vlaanderen.

Zondag is het zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 tot 17 graden. Maandag wordt het vrij zonnig met soms wolkenvelden, vooral in de namiddag. Het is aanhoudend droog met lokale maxima tot 17 of 18 graden.