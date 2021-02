Koning Filip belde met burgemeester Hamont-Achel: "Hij maakte zich zorgen over stijgende coronacijfers in de gemeente"

"Iemand van het paleis contacteerde me vorige week donderdag, om te informeren naar de coronatoestand in onze gemeente", legt de burgemeester uit in het ochtendprogramma "Start Je Dag". "Die persoon vertelde me dat het goed mogelijk was dat de koning zelf ook zou bellen. Dat zou de dag erna gebeuren, rond de middag. Die voormiddag kreeg ik dan nog eens telefoon van een andere kabinetsmedewerker die me vertelde dat de koning om 12 uur zou bellen."