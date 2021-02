Burgemeester Leopold Lippens (79) van Knokke-Heist is overleden

Lippens was sinds eind de jaren 1970 burgemeester van de mondaine badplaats Knokke-Heist. Hij zat nooit om een opvallende uitspraak verlegen, soms ook omstreden, maar in zijn gemeente was hij erg populair.

In november had het gemeentebestuur al laten weten dat burgemeester Lippens het kalmer aan zou doen wegens gezondheidsproblemen. Kort daarna werd duidelijk dat Lippens bloedkanker had.

Eerste schepen Piet De Groote had al enige tijd de meeste taken van burgemeester Lippens overgenomen als waarnemend burgemeester, al nam Lippens wel nog deel - van thuis uit - aan de gemeenteraden en de schepencolleges.

Maandag liet Lippens aan schepen De Groote weten dat het snel bergaf ging met zijn gezondheid. Vanmorgen was het eerste schepencollege waar Lippens niet aan deelnam en net tijdens dat college liep het nieuws binnen dat hij overleden was.