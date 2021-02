Luierfabrikant Ontex uit Aalst verkoopt binnenkort slimme luiers:  “Zorgverleners zijn erg tevreden”

Luierfabrikant Ontex uit Aalst gaat tegen de zomer slimme luiers op de markt brengen voor mensen in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Die luiers geven via een sensor een seintje aan de zorgverleners als het tijd is om ververst te worden. Ook zullen de lekken tot de helft minder zichtbaar zijn. Zo wil het bedrijf dat zorgverleners meer tijd hebben voor andere zorgtaken. “We kregen van zorgverleners veel vraag naar oplossingen hiervoor”, zegt Maarten Verbanck van Ontex.