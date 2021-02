Marathonloopster Nina Lauwaert uit Sint-Niklaas houdt zich mentaal sterk voor Olympische Spelen

Ondertussen is Nina ook al 7 jaar de trotse mama van Thorre en combineert ze het lopen en haar gezin met een job als sportcoach. “Het is zeker niet evident”, lacht ze. “Zeker in de eerste lockdown was het echt zoeken naar tijd om te kunnen lopen, want plots was ik ook nog juf. Ook nu in de krokusvakantie, wanneer mijn zoontje bij mij is, lijkt het een beetje op een circus waarbij ik allerlei ballen en borden in de lucht probeer te houden. Ik loop elke dag en tijdens de opbouw naar een wedstrijd loop ik tot wel 150-160 kilometer per week."

"Om je een idee te geven van hoe mijn dagen eruit zien: vanmorgen ben ik in alle vroegte al gaan lopen. Nu ben ik bij de sportpodoloog voor verschillende tests met loopschoenen op de loopband. Dan ga ik ’s middags naar huis om te koken en wat te rusten, want dat is ook belangrijk. En in de namiddag staat er een nieuwe looptraining gepland. Met een zoontje dat ook nog eens zijn tijd opeist, weet ik wat te doen in een dag.”