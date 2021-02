Melikan Kucam en echtgenote vervolgd voor domicilie- en uitkeringsfraude

Volgens het parket in Mechelen zijn er voldoende aanwijzingen dat de echtgenote van Kucam verschillende uitkeringen ontving op basis van een valse aangifte van hun woonsituatie. Tijdens het proces in Antwerpen werd duidelijk dat de twee al twintig jaar samenwonen, maar de vrouw ontving uitkeringen van RIZIV, VUTG (kindergeld) en RVA als alleenstaande. Daardoor zou zowat 40.000 euro te veel aan haar zijn uitgekeerd. Bovendien werden de inkomsten die het koppel kreeg uit de visa-fraude niet aangegeven, wat ook een invloed kon hebben op de toekenning van de uitkeringen. Echtgenoot Melikan Kucam was volgens het parket op de hoogte van de situatie en is daardoor mededader.