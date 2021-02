Met de zaklamp door het Modemuseum van Hasselt: "Het was een beetje eng"

De Nacht van het Museum is vooral bedoeld voor gezinnen. Die kunnen dan met een zaklamp door het museum dwalen en zo de expo Dress Code ontdekken. Dress Code is een tentoonstelling met kledingstukken uit de collectie van het museum zelf, die je aan de hand van 5 codes kan ontdekken. "Je moet met je zaklamp details van kledingstukken gaan zoeken", zegt één van de kinderen in het museum. "Het was best wel eng, maar na een tijdje werd je dat gewoon."