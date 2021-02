Met een "Boem paukeslag!" schiet jubileumjaar voor dichter Paul van Ostaijen in gang

125 jaar geleden werd Paul van Ostaijen geboren en zijn revolutionaire dichtbundel "Bezette stad" is precies 100 jaar oud. Een dubbel jubileum en reden te over voor feestelijke expo's, voorstellingen, wandelingen, marathonradio-uitzendingen of nieuwe boeken. De gedichten van Paul van Ostaijen blijven actueel en relevant, ook in coronatijd. Het unieke handschrift van "Bezette stad" is zopas door de Vlaamse overheid verworven en is binnenkort te bewonderen in het Letterenhuis in Antwerpen.