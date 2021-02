Minder verkeersdoden en gewonden in het Antwerpse verkeer: "Minder mensen op de baan door corona"

In de provincie Antwerpen vielen er in 2020 in totaal 61 verkeersdoden, dat zijn er 16 minder dan in 2019. Ook het aantal ongevallen met gewonden daalde stevig met 21%. De provincie volgt daarmee de nationale trend. "Uiteraard heeft de lockdown, de avondklok en het verplichte telewerk daar een grote rol in gespeeld", zegt Stef Willems van Vias. "Daardoor was er namelijk minder verkeer op de baan."

Ook het aantal fietsdoden in de provincie is gedaald. "In heel Vlaanderen is er net een zeer lichte stijging van het aantal fietsdoden, waarbij het vooral gaat om oudere mensen die met de elektrische fiets rijden. Maar in de provincie Antwerpen zien we een opvallende daling in het aantal fietsdoden, daar gaat het van 24 naar 14 gevallen in 2020", legt Stef Willems van Vias uit.

De verkeersbarometer brengt daarnaast ook nog minder goed nieuws. De algemene ernst van de ongevallen op de Vlaamse snelwegen was in 2020 hoger dan de afgelopen 10 jaar. "Omdat er minder verkeer was, zagen bestuurders de kans om veel harder te rijden. Dat heeft ertoe geleid dat de ongevallen ernstiger waren", zegt Willems.