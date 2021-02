Oost-Vlaams bedrijf maakt nieuwe soort mondmaskers met laagje citroenzuur: "Je kan er jezelf beter mee beschermen"

"Het is een zeer innovatieve technologie die toegepast wordt om het virus uit te schakelen. Bovendien geeft het geen gevaar voor de volksgezondheid want citroenzuur is een 100 procent natuurlijk product." Hoe het komt dat deze technologie zo laat in de coronacrisis wordt gebruikt, legt Marchand uit: "De techniek bestond eigenlijk wel al en werd toegepast op andere middelen. Op een gegeven moment zagen ze in dat het ook kan werken op mondmaskers, en het kan zelfs werken tegen andere virussen ook." Ook het FAGG, het geneesmiddelagentschap, bevestigt aan Radio 2 dat de nieuwe mondmaskers betere bescherming bieden. De officiële goedkeuring moet er nu nog komen.