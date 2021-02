Reisorganisator Neckermann koopt zichzelf tijd om deal met nieuwe investeerder rond te krijgen

Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB is gematigd positief over het nieuws van de directie. Volgens de vakbondsvrouw is het enerzijds positief dat het faillissement vooralsnog is afgewend.

Anderzijds blijft het personeel nog altijd in het ongewisse, want er blijft nog veel onduidelijk. "We weten nog altijd niet waar we staan en hoeveel jobs en winkels er met een nieuwe investeerder zullen blijven bestaan."

De 150 werknemers van Neckermann blijven intussen tijdelijk werkloos, waardoor de personeelskosten feitelijk worden afgewenteld op de overheid.