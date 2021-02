NMBS zet extra treinen in richting de kust tijdens eerste lenteweekend

Dit weekend wordt het eerste lenteweer voorspeld, met temperaturen die kunnen oplopen tot 15 graden. Daarom legt de NMBS dit weekend 10 extra treinen in richting de kust. "We volgen de situatie en de drukte op de voet op", vertelt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. "Daarom hebben we zowel voor zaterdag als voor zondag 10 bijkomende trainen stand-by staan, die snel kunnen uitrijden. Daarnaast werken we ook samen met de lokale politie aan de kust, die ons onder meer op de hoogte zullen houden van het aantal reizigers dat op weg is naar de kust. Ook het treinpersoneel in de stations zal erop toezien dat de reizigers met mondjesmaat worden toegelaten op de perrons en op de treinen, mocht het toch te druk worden."