Antwerpse horeca slaakt noodkreet: "Aanvraag voor meer menselijkheid"

Initiatiefnemer Rob Uyttersprot van Café Cabron wil dat de overheid meer kijkt naar het psychologische en sociale aspect bij het nemen van coronamaatregelen. “Wat we met deze actie willen bereiken is dat er meer geluisterd wordt naar verschillende stemmen en niet alleen de virologen en dokters. Ook sociologen, psychologen en filosofen, mensen die verder kijken dan enkel fysieke gezondheid, moeten gehoord worden. Als het dit blijft, waar sociaal contact niet meer mag, dan weet ik niet of dat een wereld is waar wij allemaal in willen leven.”